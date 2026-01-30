Il buongiorno ai lettori lo porge Giovanni Puddu che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dalla moglie, dai figli e dagli amici Sandro e Fabio.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Luna si riempie di luce fra le stelle del romantico Granchio, e…

L’Ariete abbraccia la mamma e pulisce le stanze segrete. Anima, storia e ricordi camminano in simbolo con gli eventi di casa.

Il Toro fissa appuntamenti e trova notizie importanti. Gli amici discutono intorno e comprende chi ascolta e poi dice.

I Gemelli mutano veste e scattano foto a sé stessi. Sicuri cambiano immagine e contano spiccioli d’oro.

Il Granchio scruta gli istanti e osserva il percorso già arato. Qualcosa si può migliorare. Coglie la meta e inizia a volare.

Il Leone nei suoi luoghi privati in silenzio conta i minuti. Osserva i giorni già andati e taglia le ore perdute.

La Vergine si tessera al circolo nuovo. Condivide programmi con mille persone e si gode l’entusiasmo del cielo.

La Bilancia guarda la Luna e si dedica a centrare obiettivi. È concreta e agisce con zelo e appare come un capo felice.

Lo Scorpione si sposta dal centro e si espande oltre ogni livello. Buon viaggio a chi prende un biglietto e buon viaggio a chi studia la vita.

Il Sagittario rinnova i suoi passi e rigenera idee e percorsi. Lascia che qualcosa si stacchi e pretende tesori migliori.

Il Capricorno esorta il suo partner e pretende attenzioni d’amore. I single fanno un incontra e i soci ripassano i ruoli.

L’Acquario controlla il suo corpo e si tiene in forma con cura. Gestisce e programma il lavora e raggiunge livelli migliori.

I Pesci hanno la luce felice che stimola arte e passioni. Amori e figli e fortuna, e chi frena controlli i suoi segni natali.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/