Il buongiorno ai lettori lo porge Luca Cosenza che ieri ha festeggiato il compleanno. Tantissimi auguri da tutti gli amici del pattinaggio.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Ciao ciao Agosto! E il Sagittario oggi si prende la Luna, e…
L’Ariete vuole di più e lo trova esplorando in se stesso. Lontano conquista il suo nuovo corso.
Il Toro risplende di Luna e appare deciso e convinto. Sceglie, comprende e ascolta se stesso.
I Gemelli lontano da tutti ritrovano i loro spazi interiori. Si fermano e osservano il posto ottenuto.
Il Granchio sta in mezzo alle folle e si associa per condividere fatti. Vince chi si adegua e organizza il lavoro.
Il Leone conquista l’impresa e raggiunge la vetta prefissa. Obiettivi concreti e agire sicuro e chi osa prende di più.
La Vergine alza lo sguardo e viaggia per ascoltar l’universo. La radice e la casa amplificano i passi.
La Bilancia gira dall’altra parte e si ripulisce della polvere addosso. Rinnova lo sguardo e riceve il postino.
Lo Scorpione gioca con le sue relazioni e i single sono in attesa. Sicuri e ben vestiti si emozionano a iosa.
Il Sagittario lavora con buona lena e organizza faccende e scartoffie. Questo è il suo tempo e scioglie i nodi e riparte.
Il Capricorno si manifesta divertito e crea opere d’arte. Capisce il tempo trascorso: corregge e fra poco riparte.
L’Acquario nel calore domestico sprofonda anima e corpo. È il tempo delle associazioni e dei progetti da spartire con tutti.
I Pesci incontrano due amici e ricevono squilli e messaggi. Scrivono a tutti e ottengono prestigio in carriera.
