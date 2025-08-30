Il buongiorno ai lettori lo porge Luca Cosenza che ieri ha festeggiato il compleanno. Tantissimi auguri da tutti gli amici del pattinaggio.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Ciao ciao Agosto! E il Sagittario oggi si prende la Luna, e…

L’Ariete vuole di più e lo trova esplorando in se stesso. Lontano conquista il suo nuovo corso.

Il Toro risplende di Luna e appare deciso e convinto. Sceglie, comprende e ascolta se stesso.

I Gemelli lontano da tutti ritrovano i loro spazi interiori. Si fermano e osservano il posto ottenuto.

Il Granchio sta in mezzo alle folle e si associa per condividere fatti. Vince chi si adegua e organizza il lavoro.

Il Leone conquista l’impresa e raggiunge la vetta prefissa. Obiettivi concreti e agire sicuro e chi osa prende di più.

La Vergine alza lo sguardo e viaggia per ascoltar l’universo. La radice e la casa amplificano i passi.

La Bilancia gira dall’altra parte e si ripulisce della polvere addosso. Rinnova lo sguardo e riceve il postino.

Lo Scorpione gioca con le sue relazioni e i single sono in attesa. Sicuri e ben vestiti si emozionano a iosa.

Il Sagittario lavora con buona lena e organizza faccende e scartoffie. Questo è il suo tempo e scioglie i nodi e riparte.

Il Capricorno si manifesta divertito e crea opere d’arte. Capisce il tempo trascorso: corregge e fra poco riparte.

L’Acquario nel calore domestico sprofonda anima e corpo. È il tempo delle associazioni e dei progetti da spartire con tutti.

I Pesci incontrano due amici e ricevono squilli e messaggi. Scrivono a tutti e ottengono prestigio in carriera.

