Il buongiorno ai lettori lo porgono Anna e Gianfranco, che festeggiano il loro anniversario di matrimonio, da Cristiana, Massimiliano, Andrea, da tutti i famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il Sole scalda il cielo della Vergine, e…

L’Ariete riflette sul suo lavoro e cerca di migliorare il programma. Si cura con scienza e si adegua al mondo dintorno.

Il Toro è creativo e mostra il meglio di se. Passioni e fiducia oggi compiono un gesto che esalta le ore.

I Gemelli rinnovano la casa e osservano gli angoli spenti. Luce e nuove energie in famiglia e nel nido natale.

Il Granchio supera l’esame e scrive recitando le frasi. Gli incontri sono proficui e fuori di casa si stimola il fare.

Il Leone manifesta energia e con certezza prende tutto per se. Cura l’immagine e il corpo e spende e guadagna con foga.

La Vergine è pronta al rinnovo e chi riparte ha la luce a favore. Si quieta e attende il salto. Preparasi al volo è il motto del giorno.

La Bilancia affronta i suoi sogni segreti e sconfigge le pene nascoste. Attende di alzare la testa e in quiete resetta e riflette.

Lo Scorpione progetta l’evento e programma con tutti qualcosa. Insieme si è convincenti e da soli si perde del tempo.

Il Sagittario chiama i suoi angeli e rinnova tutto il programma. Si vince se si cambia la scena; c’è nuova vita per chi se la chiama.

Il Capricorno oltre il proprio sapere scopre notizie importanti. Da lontano qualcuno ci addita e chi viaggia torni più saggio.

L’Acquario rivede il suo film e cambia registi ed attori. Prende nuovi regali e si stacca dai vecchi pensieri.

I Pesci hanno un altro di fronte che riflette le gesta del sé. Nei rapporti col mondo, coi soci e le coppie sciolgono i dubbi e le nebbie.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/