Il buongiorno ai lettori lo porge Gabriella Sarracco che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce fra le stelle eroiche dell’Ariete, e…
L’Ariete è il protagonista del giorno è appare fiero come un eroe. Presenta se stesso al pianeta e affronta le scene con foga.
Il Toro si riposa e osserva le ombre del mondo dintorno. Attende la meraviglia e agisce per donare se stesso.
I Gemelli stanno in mezzo agli amici e con nuovi gruppi progettano eventi. Condividono il fare con tutti e le associazioni sono premiate.
Il Granchio alza la testa e vince se si impegna in carriera. Appare come il regista e dirige gli affari e le scelte.
Il Leone espande il suo sogno e viaggia oltre i confini del cielo. Distante brilla la luce e la cultura sprona l’istinto.
La Vergine gira le spalle e lascia il percorso invecchiato. Novità pretendono sguardi e chi perde attenda un regalo.
La Bilancia si guarda allo specchio e nell’altro rivede se stessa. Coppie e relazioni fanno capolino al giorno che viene.
Lo Scorpione fatica e poi suda fra documenti e scartoffie da catalogare. Ordine e programmazione migliorano il corpo e premiano il lavoro.
Il Sagittario si prende la scena e gioisce come un bambino. I genitori abbracciano i figli e gli artisti creano nuove stelle.
Il Capricorno pulisce la casa e colora le pareti di luce. La famiglia esige parole e il passato porta consiglio.
L’Acquario scambia pareri e riceve comunicazioni curiose. Incontra amici diversi e scrive due parole di gioia.
I Pesci guadagnano bene e investono per abbellire le forme. Sicuri prendono tutto e si nutrono di nuove emozioni.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/