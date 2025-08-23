Il buongiorno ai lettori lo porge Claudio Vannacci che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri da tutti i suoi colleghi.

Fiori d’arancio per Maura e Alessandro che domani coroneranno il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio presso la chiesa di Santa Marina a Santa Marinella. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo d’estate adesso parla il linguaggio della Vergine, e…

L’Ariete alza le maniche e lavoro più sodo di ieri. Riposano gli altri e fan festa e lui programma l’affare e analizza.

Il Toro si prende la luce e gioisce con chi è dintorno. Passione amori e fortuna e un pizzico di presunzione.

I Gemelli ritornano a casa e la famiglia è il rifugio perfetto. Qualcosa torna da ieri e la radice aumenta il suo raggio.

Il Granchio riceve notizie da amici e fratelli, esce fuori e incontra chiunque. Appuntamenti eleganti per momenti intelligenti.

Il Leone conta i tesori e si veste come un divo del film. Si nutre di emozioni e valori e scatta le foto più belle.

La Vergine si prende la Luna ed è suo lo scettro del giorno. Appare la soluzione migliore e decide il meglio da fare.

La Bilancia riposa le membra e si allontana dalle folle e dai cori. Guarda sopra e di sotto e attende che arrivi la Luna.

Lo Scorpione progetta l’evento e si associa a nuovi contesti. Insieme al gruppo e con gli altri raggiunge soddisfazioni felici.

Il Sagittario crea opere solide come le rocce. Conquista la stima degli altri e capeggia nel gestire l’impresa.

Il Capricorno viaggia col cuore e si sposta dal piccolo borgo. Dall’estero appare un amico e chi studia si espanda dal certo.

L’Acquario lascia che sia e si stacca da un giogo pesante. Riceve i doni dagli altri e la scena resetta gli attori.

I Pesci cercano l’equilibrio e lo sperimentano nell’altro di fronte. La coppia brilla di vita e i rapporti sono essenziali.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/