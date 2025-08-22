Il buongiorno ai lettori lo porgono Francesca e Ferdinando che oggi festeggiano il loro 28* anniversario di matrimonio. “Felice 28° Anniversario Ferdinando e Francesca. Sono passati 28 anni da quel fatidico sì, eppure quando vi si guarda negli occhi sembra che il vostro amore sia nato ieri. Un amore che ha attraversato stagioni, giorni di sole e di pioggia, sorrisi e prove, senza mai perdere il suo calore. Siete l’esempio luminoso che l’amore vero esiste, che può crescere, proteggere, curare e dare vita a una famiglia meravigliosa. Da voi, Flavio e Filiberto hanno imparato che la complicità è la radice della felicità e tutti noi — genitori, parenti, amici — vediamo in voi la dimostrazione che il tempo non consuma l’amore, lo scolpisce in qualcosa di eterno. Che possiate continuare a sorprendervi, a stringervi la mano nei giorni difficili e a ridere insieme nei giorni felici. Siamo certi che per voi il meglio deve ancora venire, perché la vostra storia è la più bella delle favole. Auguri, con tutto il cuore oggi e sempre e un abbraccio infinito da Flavio, Filiberto, i vostri genitori, i parenti e tutti gli amici”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il Sole scalda le stelle della Vergine, e…

L’Ariete si impegna al lavoro e con cura stimola il corpo. Vince se serve per bene e si adegua al coro di fondo.

Il Toro è pieno di brio e comincia vincendo sorrisi. Passione amore e un po’ d’ego colorano le ore e i giorni.

I Gemelli ospitano tutti e il nido si riempie di luce. Spazzano camere e rinnovano l’ambiente interiore.

Il Granchio manda messaggi e fissa appuntamenti efficaci. Ascolta e comprende la vita, incontra e racconta le storie.

Il Leone si nutre di forme e rinnova l’armadio e i cappotti. Guadagna gratificazioni e si sente più forte di ieri.

La Vergine si prende il suo Sole e risolve l’enigma del tempo. Appare la soluzione cercata e la magia circonda le ore.

La Bilancia si ferma e contempla e resetta i pensieri pesanti. Da sola scopre se stessa e dona un abbraccio a qualcuno.

Lo Scorpione realizza l’impresa e nel gruppo spalma il suo fare. Condivide e progetta venture e si associa al club dei vincenti.

Il Sagittario guarda in alto e raggiunge l’obiettivo prefisso. Carriera e apparire mondano pretendono la forza del capo.

Il Capricorno viaggia lontano e sogna confini diversi. Scopre potenze interiori e dall’estero appare una luce.

L’Acquario strappa la pagina e riscrive parole diverse. Lascia che il peso si sciolga e cammina per nuovi viali.

I Pesci danzano in due ed esaltano rapporti e contratti. Le coppie osservano i fatti e i single si fanno carini.

