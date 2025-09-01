Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Marta Brusco che domenica nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes a La Bianca ha ricevuto il sacramento del Battesimo. Con il suo carattere solare e il suo sorriso contagioso, ha saputo conquistare tutti i presenti, riempiendo di gioia questa giornata indimenticabile. A lei, ai suoi meravigliosi genitori Fabrizia e Oberdan, ai due eccezionali fratelli e ai nonni infiniti auguri affinchè la vita di Marta e della sua famiglia sia sempre illuminata da amore, serenità e felicità.

Buon compleanno ad Alessandro Peris “con tutto il cuore e augurandoti sempre il meglio, soprattutto di restare così, col sorriso sincero e la battuta che sa resuscitare pure i morti. Augurissimi”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna accende le stelle del Capricorno, e…

L’Ariete vuole apparire e si manifesta a tutti col suo fare. Vince nello stare presente assumendo il ruolo principale.

Il Toro viaggia lontano e dall’estero arrivano storie. Comprende materie diverse e lascia certezze malate.

I Gemelli risorgono dal vecchio e corrono verso un nuovo percorso. Abbandonano vizi e fioriscono gioie.

Il Granchio si confronta col socio e accende un nuovo rapporto. L’amore ritorna e sorprende e la Luna accompagna le gesta.

Il Leone riordina i cassetti e prepara bagagli e cartelle. Burocrate e attento al da farsi prepara l'oggi per domani bearsi.

La Vergine è la regina del giorno e danza con l’amore e la gioia. Chi è trattenuto dal cielo controlli le sue stelle natali.

La Bilancia chiama la mamma e a casa prepara la festa. Il nido si empie di storie e il passato vuole ragione.

Lo Scorpione fissa l’appuntamento e la lettera è stata spedita. Chiama qualcuno che conta e racconta fiabe speciali.

Il Sagittario guadagna tre soldi e compra cibo e balocchi. Immagini che danno coraggio e si prende e si vuole di più.

Il Capricorno è il capo del clan e risolve quesiti e misteri. Intuisce il vero dal falso e prepara bagagli e l’anello.

L’Acquario è fermo da solo e osserva il viver di tutti. Resetta l’agire trascorso e attende il giorno che viene.

I Pesci fanno un progetto e lo condividono con soci e famiglia. Insieme si vola più in alto e gli amici son pane che piace.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/