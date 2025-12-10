Il buongiorno ai lettori lo porge Antimo Verde che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo della Vergine ospita la Luna, che si fa a spicchio, e…

L’Ariete si mette in fila e sistema documenti e scartoffie. Vince chi cerca lavoro e chi si prende cura del corpo.

Il Toro inizia alla grande con una carica di buon entusiasmo. La Luna del giorno è la Luna che porta fortuna.

I Gemelli tornano a casa e dentro il cuore scopre un segreto. La famiglia custodisce sereni ricordi.

Il Granchio comprende l’arcano e scrive due righe per tutti. Ascolta e dice quel che sa di sapere.

Il Leone si veste bel bello e attende sguardi da tutti. Prende denari e prende gli abbracci.

La Vergine è al centro di tutti e prova a fare magie. Risolve e comprende i dubbi e gli errori.

La Bilancia comincia pian piano e osserva senza dare nell’occhio. Attende che il karma si azzeri e presto giunge la Luna.

Lo Scorpione descrive l’idea ad un pubblico di soci e di amici. I progetti si fanno con tutti e meno ego a volte ci paga.

Il Sagittario prende la scena e vince se agisce da Re. Chi vuole e convince raggiunge la meta.

Il Capricorno si espande e sorvola i limiti di ieri. Conosce e capisce che l’argine esiste pei ciechi.

L’Acquario toglie il freno e lascia la strada sterrata. Volta lo sguardo e qualcuno gli porta un regalo.

I Pesci ricevono influssi nelle relazioni. Le coppie si abbraccino forte e i soci chiariscano i dubbi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/