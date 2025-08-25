La stagione 2025-2026 è ormai alle porte e il verdetto dei sorteggi è stato emesso: la W3 Maccarese farà parte del girone A del campionato di Eccellenza. Il torneo, si preannuncia di altissimo livello e ricco di insidie. Per la formazione bianconera, guidata in panchina da mister Zappavigna, l’obiettivo è chiaro: puntare alla promozione in Serie D. Il cammino, però, sarà lungo e impegnativo, con avversarie di grande valore storico e tecnico.

ECCELLENZA, SORTEGGIATO IL GIRONE A. Nel girone A, la W3 dovrà vedersela con le seguenti squadre: Aranova, Astrea, Aurelia Antica Aurelio, Boreale, Campus Eur, Civitavecchia, Fc Rieti, Grifone Gialloverde, Monti Prenestini, Pomezia, Pro Calcio Tor Sapienza, Roma City, Salaria Fc, Sorianese, S. Nuova Florida, Viterbese ed SS Romulea. Un raggruppamento che presenta alcune delle realtà più blasonate e ambiziose del panorama calcistico laziale, a conferma ancora una volta della competitività presente.

SI PARTE IL 7 SETTEMBRE CONTRO IL PRO CALCIO TOR SAPIENZA. La prima giornata di campionato è in programma per domenica 7 settembre, quando la W3 Maccarese esordirà davanti al proprio pubblico ospitando il Pro Calcio Tor Sapienza. Al W3 Stadium un debutto che si preannuncia subito delicato, contro una squadra esperta della categoria. Il duro lavoro effettuato dal nuovo allenatore Zappavigna ha permesso a quest'ultimo di plasmare un gruppo competitivo, puntando sull’amalgama tra giovani talenti e giocatori d’esperienza. L’ambizione è quella di restare agganciati sin da subito al treno delle prime, con l’intenzione di restare in corsa fino alla fine.

