CIVITAVECCHIA — Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati in diversi interventi a causa del forte vento. Concluso un taglio di messa in sicurezza in via Montanucci, le squadre si sono spostate a largo D’Ardia, dove un albero è caduto sul lato del bar Liberty: una grossa branca ha interessato il tetto del locale.

Molti i presenti, complice l’afflusso all’esercizio, ma non si registrano feriti. L’area è stata transennata e gli uomini della caserma Bonifazi stanno procedendo con le operazioni di messa in sicurezza tra decine di curiosi che, attoniti, hanno assistito al crollo. Paura e preoccupazione perché l’area è spesso affollata vista la centralità dell’esercizio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA