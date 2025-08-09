È tempo di festa in casa W3 Maccarese, con il settore giovanile che può esultare per un traguardo storico. Infatti, saranno ben cinque le formazioni che ai nastri di partenza della stagione 2025-2026 partiranno dai Campionati Regionali. La W3, dunque, si conferma come una delle realtà più in ascesa del panorama laziale, pronta a scrivere nuove pagine importanti della rispettiva storia. Dopo aver conquistato il titolo con l'Under 15, arriva ora l’ufficialità del ripescaggio delle categorie Under 16 e Under 14, come da comunicato diramato dal Comitato Regionale Lazio. Un riconoscimento meritato per un percorso in costante crescita, che premia i risultati ottenuti e l’organizzazione solida del vivaio bianconero.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Give me five” scrive la società, celebrando un risultato che porta la W3 Maccarese ad avere la quinta squadra a livello regionale, un traguardo mai raggiunto prima.

Nell'annata appena conclusa, tutte le formazioni agonistiche si sono rese protagoniste fino all’ultima giornata, con piazzamenti sul podio in più categorie. L’Under 16 e l’Under 14, pur non vincendo il campionato, hanno dimostrato qualità e continuità, meritando sul campo quella fiducia che il CR Lazio ha ora ufficializzato.

Un risultato che arricchisce il valore del progetto giovanile maccaresano, da sempre orientato alla formazione dei ragazzi non solo sul piano tecnico, ma anche umano e sportivo. “Un applauso a tutti i protagonisti – conclude il comunicato del club – per averci condotto a questi traguardi. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma la voglia di crescere è più forte che mai”.

Ale. Gi.

