Vince la Viterbese. Allo stadio Enrico Rocchi basta un gol di Vivacqua, siglato al 33’, per decidere la sfida contro la W3 Maccarese in occasione della 22esima del girone A di Eccellenza. Tre punti preziosi per i gialloblu, risultato amaro invece per i bianconeri, alla prima uscita stagionale sotto la guida di mister Di Giovanni. La gara si mantiene su ritmi equilibrati, con le due squadre attente soprattutto a non concedere spazi. A rompere l’equilibrio è appunto Vivacqua, che da poco superata la mezz’ora di gioco trova la giocata giusta e batte la retroguardia ospite, siglando l’1-0 che si rivelerà decisivo. La Viterbese gestisce con ordine il vantaggio, mentre la W3 prova a reagire senza però riuscire a trovare il guizzo giusto negli ultimi metri. Nella ripresa la compagine maccaresana aumenta l’intensità e mostra carattere, ma la difesa di Viterbo regge l’urto e conquista un successo importante. Fondamentale, dunque, per poter salire in decima posizione. Per la W3 Maccarese, discorso diverso, la sconfitta lascia la squadra al terz’ultimo posto, in piena zona playout.

