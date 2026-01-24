ANGUILLARA – Una seconda tragedia familiare ha scosso Anguillara: nella loro villetta di via Tevere sono stati trovati morti Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora comunale alla Sicurezza dimissionaria. Entrambi si sarebbero tolti la vita impiccandosi, secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti nell’abitazione. Il gesto estremo dei due genitori arriva dopo l’arresto del figlio Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. Claudio si trova ora detenuto nel carcere di Civitavecchia, mentre rimane avvolta nel mistero la motivazione che ha spinto i genitori al suicidio.

I DUBBI SUL RACCONTO DI CLAUDIO CARLOMAGNO

Claudio Carlomagno ha confessato nei giorni scorsi l'omicidio della moglie: è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Il procuratore di Civitavecchia ha ipotizzato "due scenari" per la morte della 41enne. C'è stata "premeditazione o la complicità di qualcuno" sostiene il Alberto Liguori che non crede nella "ricostruzione della dinamica dell'omicidio". "Non convince" ribadisce. I dubbi su quanto raccontato da Carlomagno potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall'autopsia sul corpo della vittima: secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell'udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l'uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA