lunedì, 26.01.2026
Economia e Lavoro
Cisl Oss, raggiunto l’accordo con la Asl Rm4
Economia e Lavoro

Luiss e Confindustria, a Bologna il roadshow “Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”

Economia e Lavoro

Telecomunicazioni, Open Fiber presenta sei progetti al Restart di Roma

TARQUINIA

Tavolo permanente con il mondo agricolo

L’Università Agraria dà il via a un ciclo di incontri per rafforzare il settore
Tavolo permanente con il mondo agricolo
le elezioni

Dottori commercialisti ed esperti contabili, si vota all’Ordine

Daria Geggi
Dottori commercialisti ed esperti contabili, si vota all'Ordine
Economia e Lavoro

Corte dei Conti, conferito nuovo incarico ad Antonello Colosimo

E’ stato nominato nuovo presidente della sezione controllo enti
Redazione Web
Corte dei Conti, conferito nuovo incarico ad Antonello Colosimo
Economia e Lavoro

Saldi invernali al via

Secondo Confesercenti la spesa media a persona è di circa 292 euro
Saldi invernali al via
transizione energetica

Tvn: contratto ponte per Minosse

Proroga di sei mesi, il presidente Iacomelli: «Moderatamente soddisfatti, ma servono proposte concrete»
Daria Geggi
Tvn: contratto ponte per Minosse
il punto

‘’Porta del pellegrino’’, bilancio positivo per il progetto Cna

In totale 360 partecipanti, 18 appuntamenti e 16 imprese coinvolte
redazione web
''Porta del pellegrino'', bilancio positivo per il progetto Cna
Economia e Lavoro

Top of the Forbes, premiati a Roma i personaggi più influenti del 2025

Top of the Forbes, premiati a Roma i personaggi più influenti del 2025
