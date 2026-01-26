CIVITAVECCHIA – Delicato intervento di soccorso tecnico quello che, nella notte, ha visto impegnati i Vigili del fuoco, dalle 21 e fino alle 4.30 in via Apollodoro. Complice probabilmente l’intensa pioggia caduta in questi giorni, due pini di grandi dimensioni hanno ceduto adagiandosi sulla facciata della palazzina al civico 57.



Gli uomini della Bonifazi, giunti sul posto con l'equipaggio della 17A e autoscala AS17, hanno cominciato l'opera di messa in sicurezza tagliando le grosse piante. L'autoscala ha dovuto lavorare da via Rutilio Namaziano, traversa adiacente al punto di cedimento degli alberi. L'accurato lavoro dei Vigili del fuoco di Civitavecchia è riuscito a fare si che la struttura subisse soltanto lievi danni, riportando le condizioni di sicurezza in tutta l'area circostante. Non si sono registrati feriti. Sul posto anche la Polizia di Stato per la gestione e chiusura al traffico veicolare e la rimozione di alcune autovetture.