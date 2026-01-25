La macchina delle verifiche si è messa ufficialmente in moto. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della giovane donna di Santa Marinella, la Polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla vicenda emersa nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, raccogliendo testimonianze e riscontri oggettivi, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento. Al momento non vengono formulate valutazioni definitive, ma l’attenzione resta alta su una storia che, al netto delle verifiche ancora in corso, ha già prodotto effetti evidenti all’interno della struttura sanitaria.

Tra il personale del pronto soccorso, infatti, il clima è descritto come pesante. La vicenda ha generato un diffuso imbarazzo tra medici, infermieri e operatori, chiamati quotidianamente a lavorare in un contesto delicato e già complesso, ora ulteriormente appesantito da un caso diventato di dominio pubblico.

Non si trova in una posizione facile il primario del pronto soccorso, Beniamino Susi. Nelle corsie del San Paolo si respira tensione, con un reparto finito sotto i riflettori mediatici e un personale che, pur continuando a garantire l’assistenza ai pazienti, vive giorni di forte disagio.

Un imbarazzo che travalica i confini del pronto soccorso e investe l’intera Asl Roma 4. Anche ai vertici aziendali la situazione viene seguita con estrema attenzione. La direttrice sanitaria Rosaria Marino, pur richiamandosi a tutte le forme di garantismo ammissibili in vicende di questo tipo, non può ignorare una storia che ha assunto ormai i contorni di un caso mediatico, con inevitabili ripercussioni sull’immagine dell’azienda sanitaria.

La linea resta quella della prudenza istituzionale: nessun giudizio anticipato e massima collaborazione con le autorità competenti. Ma è evidente che l’episodio abbia creato una frattura interna, soprattutto in un reparto simbolo come il pronto soccorso, dove la fiducia, la serenità operativa e il rispetto dei protocolli sono elementi essenziali.

Le indagini della Polizia proseguono e saranno determinanti per chiarire responsabilità e dinamiche. Nel frattempo, alla Asl Roma 4 e al San Paolo resta un clima di attesa carico di tensione, con una vicenda che continua a far discutere e a mettere in difficoltà un’intera struttura sanitaria.È doveroso ribadire, tuttavia, che ogni valutazione definitiva spetta esclusivamente agli organi inquirenti e all’autorità giudiziaria. La persona coinvolta deve essere considerata presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva, nel pieno rispetto dei principi di diritto e delle garanzie previste dall’ordinamento