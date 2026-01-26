Si chiude in anticipo l’esperienza di Alex Gagliardini con il Civitavecchia Calcio. Infatti il difensore centrale si separa dalla formazione nerazzurra per motivi personali. Un “divorzio” che arriva proprio nel momento in cui si sta entrando nel vivo della stagione, con l’undici di Roberto Macaluso impegnato nella lotta per accedere ai playoff. Però per spiegare la situazione dobbiamo fare un passo indietro.

Nell’articolo post-gara contro la Romulea, avevamo detto erroneamente che Gagliardini non era sceso in campo a causa di infortunio (cosa che effettivamente aveva avuto qualche settimana prima, ma non in questo caso). Il calciatore ha voluto giustamente chiarire la situazione, anche attraverso i social, spiegando che “mi trovo costretto a smentire, la mia assenza non è stata dovuta assolutamente a motivi fisici”. In queste ore il quadro ha assunto una piega ancora più decisa, con il difensore che non indosserà più la maglia della squadra della sua città.

Alla questione Gagliardini si aggiunge anche quella di Oduamadi, anche lui separatosi di recente dal Civitavecchia e che era presente, comunque, al Tamagnini per la sfida contro la Romulea, occasione nel quale ha fatto presente che era dispiaciuto per la sua separazione dai nerazzurri e che per inizio marzo sarebbe stato nuovamente a disposizione una volta risolto l’infortunio. In tutto questo va rimarcata la prestazione assolutamente insufficiente che si è vista, da parte della squadra, contro la Romulea, il vero aspetto negativo della domenica, più della sconfitta.

Perdere ci può stare, ma i nerazzurri hanno fatto davvero poco per trovare il successo, ed hanno avuto la prima vera occasione da gol al minuto 80 (così come ha dichiarato mister Roberto Macaluso). Quindi la domanda che sorge spontanea, senza voler mancare di rispetto a nessuno, è: forse qualcosa non sta andando per il verso giusto? Che sia vero o che non lo sia, la cosa più importante è rimettersi in marcia, perché domenica c’è una partita da non sbagliare, lo scontro diretto sul campo della Monti Prenestini, che conta ancora più dei tre punti in palio sul terreno di gioco.

