ALESSIO GIORDANO

Un altro weekend di calcio dilettantistico sta per andare in scena e in quel dell'Eccellenza, precisamente nel girone A, è la volta del 30esimo turno di campionato.

Nella giornata di domani - in data domenica 13 aprile - tra le 9 partite che si svolgeranno - appaiono anche gli impegni di W3 Maccarese e Fiumicino.

I bianconeri, al momento secondi in classifica e in piena corsa playoff, vi si trovano a +5 dal Civitavecchia terzo mentre la distanza dalla capolista Valmontone è di -9 punti. E con altre 5 sfide da disputare, qualsiasi scenario è ancora possibile, matematicamente parlando.

Infatti, già dall'imminente gara sul campo del Rieti, Follo e compagni sono chiamati a ripetere quanto di buono dimostrato in occasione della recente vittoria sull'Ottavia.

In quel dello Stadium, all'andata, terminò con il risultato finale di 4-0 in favore dei maccaresani.

Se quest'ultimi si ripeteranno o meno, lo scopriremo soltanto dopo il fischio d'inizio delle ore 15.

Alle 11, invece, è il Fiumicino ad essere impegnato tra le mura amiche del Pietro Desideri con il Certosa.

La compagine di mister Lodi, ultima della classe ma a -2 dalla zona playout ricoperta dalla Luiss, cercherà la spinta da parte dei propri tifosi per alimentare i sogni salvezza. L'obiettivo, oltre che dar continuità ai due successi ottenuti con Romulea e Aurelia Antica Aurelio, è quello di archiviare la pesante battuta d'arresto con il Tivoli.

Sconfitta, ricordiamo, maturata in occasione dello scorso fine settimana e con il netto passivo di 3-0 in favore dei locali.

