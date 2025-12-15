Si chiude a reti inviolate la sfida valida per la 15esima giornata del girone A di Eccellenza tra Campus Eur e W3 Maccarese. Allo stadio “Tobia”, le due formazioni non riescono a rompere l’equilibrio in una gara combattuta ma povera di vere occasioni da gol, conclusasi sullo 0-0. La squadra di mister Zappavigna prova a fare la partita soprattutto nella prima frazione, mantenendo un buon possesso palla, ma senza riuscire a trovare il varco giusto nella difesa capitolina. Nella ripresa i ritmi restano simili, con entrambe le compagini attente a non scoprirsi e poche emozioni davanti ai portieri. Un pareggio che consente alla W3 di muovere la classifica, ma che non cambia la posizione in graduatoria: i maccaresani restano infatti all’undicesimo posto del girone. Invece, il Campus Eur, conferma l’ottava posizione continuando il proprio cammino nella parte sinistra del gruppo. Il calendario non concede pause e domani è già tempo di tornare protagonisti, per il turno infrasettimanale di campionato, che vedrà i bianconeri impegnati contro il Pomezia in una sfida importante per cercare punti pesanti.

