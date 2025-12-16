Social
NEWS & COFFEE rassegna stampa lunedì 15 dicembre 2025
lutto

Seri, il cordoglio della Compagnia portuale

redazione web
Cronaca

Pitbull aggressivo a piede libero a San Liborio: la denuncia dei residenti

Cittadini allarmati per l’ennesimo episodio: ferito gravemente alla zampa un gatto
Francesco Baldini
Cronaca

Dog relais all’aeroporto di Fiumicino Il primo asilo e pensione per cani

Il progetto sorge all’interno del parcheggio Lunga Sosta di via Antonio Zara su un’area di 4.500 mq
Cronaca

Grandi emozioni e preghiera: la comunità parrocchiale del Carmelo ha fatto visita all’ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella

Cronaca

Anagrafe e stato civile, uffici chiusi giovedì 18 a Fiumicino

Firmata l’ordinanza. Giovedì 18 dicembre il personale non potrà ricevere i cittadini Previsto un aggiornamento dei software per migliorare l’efficienza
Cronaca

Innovazione e servizi: l’esempio delle eco-isole

Il primato regionale non è un caso ma una strategia mirata e curata
Cronaca

«Una borsa di studio in onore di Ezio Petrini»

La proposta del consigliere Calicchio per ricordare l’archeologo e amico
Cronaca

Fiumicino “Comune riciclone 2025”: la città al primo posto nel Lazio

Il territorio si conferma ai vertici della sostenibilità ambientale. Costa: «E’ la strada giusta»
Cronaca

Strade, approvata la mozione del Pd: «Ora la Regione Lazio dica cosa intende fare»

Con la mozione approvata si impegna la sindaca e la giunta a sollecitare la Regione Lazio ad assumere la gestione diretta del 10% della rete stradale in capo a Città Metropolitana
