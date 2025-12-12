SANTA MARINELLA – Si è conclusa con un risultato straordinario la prima giornata di apertura, l’8 dicembre, della Magia del Natale al Castello di Santa Severa, evento promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società in house Laziocrea spa, che ha registrato oltre 6.000 visitatori. Un avvio che conferma l’iniziativa come uno degli appuntamenti natalizi più attesi e partecipati della stagione invernale del Lazio appena iniziata.

Un afflusso continuo e festoso di famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutto il territorio ha animato il borgo e gli spazi del Castello, trasformati per l’occasione in un vero e proprio villaggio incantato. La pista di ghiaccio, la giostra antica, le luminarie, il presepe artistico e le numerose attività di animazione hanno accompagnato una giornata ricca di emozioni e atmosfera natalizia.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, nel corso della giornata si è svolta anche la visita istituzionale dell’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia e Servizio Civile della Regione Lazio, Renata Simona Baldassare, accompagnata dal presidente di Laziocrea spa, Marco Buttarelli, e da Laura Pastore, Consigliera del cda Laziocrea. Presenti inoltre il presidente della commissione Cultura e consigliere regionale Luciano Crea, la consigliera regionale Emanuela Mari, il deputato Alessandro Battilocchio e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno potuto apprezzare da vicino la qualità del percorso natalizio e la varietà delle attività proposte.

Un successo che premia il lavoro condotto per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, ricca di luci, scenografie, spettacoli e iniziative dedicate ai più piccoli, nella cornice unica e suggestiva del Castello di Santa Severa.

L’evento proseguirà per tutto il periodo delle festività, fino al 6 gennaio, con ingresso gratuito.

