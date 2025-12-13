CIVITAVECCHIA – Dopo mesi segnati da fermi prolungati, incertezze normative e pesanti ricadute economiche, arrivano finalmente segnali incoraggianti per il comparto della pesca. La Cooperativa dei pescatori locali, guidata dal presidente Salvatore Cicatello, esprime soddisfazione per le novità positive emerse nelle ultime ore, che restituiscono fiducia a un settore messo a dura prova. La prima buona notizia arriva da Bruxelles. Al termine di una lunga e complessa trattativa durata oltre quaranta ore, è stato scongiurato il rischio di un drastico taglio delle giornate di pesca per il 2026. «I nostri pescatori non subiranno alcuna riduzione delle giornate in mare», ha annunciato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sottolineando come siano state superate le proposte della Commissione europea che prevedevano una riduzione di oltre la metà dell’attività. Una decisione che, secondo il ministro, rappresenta una vittoria del buon senso e del lavoro di squadra tra istituzioni e associazioni di categoria. Un risultato accolto con favore anche dalla cooperativa civitavecchiese. «Dopo tanto sacrificio – spiegano – sapere che nel 2026 non ci saranno nuovi tagli è un segnale fondamentale per programmare il lavoro e dare prospettive alle famiglie». A questo si aggiunge il decreto che consente, in via temporanea, l’esercizio dell’attività di pesca per cinque giorni settimanali, salutato positivamente dall’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca Giancarlo Righini. Una misura che permette alle marinerie di affrontare il periodo natalizio con maggiore serenità, garantendo continuità lavorativa e dignità del reddito. «È una scelta di buonsenso – ha dichiarato Righini – che tutela insieme lavoro, tradizione e risorse del mare». Per la cooperativa dei pescatori locali si tratta di «un primo, importante cambio di rotta» dopo mesi davvero difficili.

