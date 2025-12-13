CIVITAVECCHIA – Una folla silenziosa e partecipe ha salutato questo pomeriggio il professor Roberto Braico, scomparso a 65 anni al termine di una lunga malattia. Alla Cittadella della Musica, sede della cerimonia laica, si sono riuniti centinaia di ex colleghi, studenti di ieri e di oggi, famigliari, amici e conoscenti, stretti in un abbraccio collettivo fatto di ricordi, affetto e riconoscenza. Il clima è stato solenne e composto, scandito da dediche e testimonianze che hanno restituito il ritratto di un docente capace di lasciare un segno profondo non solo sul piano professionale ma umano.

Un insegnante appassionato, punto di riferimento per intere generazioni. Ad accompagnare la cerimonia, al pianoforte, i maestri Tiziano Leonardi ed Emiliano Manna, che hanno eseguito anche brani dei Genesis, gruppo particolarmente amato dal professore, rendendo l’ultimo saluto ancora più intimo e sentito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA