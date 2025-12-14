CIVITAVECCHIA – Cinque alberi presenti in piazza Verdi saranno abbattuti nelle giornate del 17 e 18 dicembre, in applicazione di una recente ordinanza comunale. Il provvedimento fa seguito alle verifiche tecniche effettuate da un agronomo incaricato dall’amministrazione, che ha riscontrato condizioni di elevata criticità per alcune piante. Gli esemplari interessati sono eucalipti della specie Eucalyptus camaldulensis, classificati nella categoria D, quella che indica una “gravità estrema” nella valutazione del rischio di cedimento. Una condizione che, secondo quanto riportato nell’atto ufficiale, rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza di cittadini e beni, rendendo necessario un intervento urgente. L’ordinanza specifica inoltre che, una volta rimossi gli alberi, il Comune procederà con le misure di compensazione ambientale previste dalla normativa vigente. La messa a dimora delle nuove essenze avverrà secondo le indicazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale.

