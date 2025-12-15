CIVITAVECCHIA – Si è spento dopo una malattia il generale della Guardia di Finanza Eugenio Gruner, figura molto conosciuta e stimata in città. Uomo delle istituzioni, ha sempre vissuto il proprio ruolo con rigore e discrezione, dando modo a quanti l’hanno conosciuto di apprezzarne le qualità umane e professionali. Era il marito della professoressa Maria Bugatti, per anni una delle colonne del liceo classico Padre Alberto Guglielmotti, punto di riferimento per generazioni di studenti. Alla moglie, ai figli Giuliano e Carolina, le condoglianze della nostra redazione.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 presso la parrocchia di San Gordiano.