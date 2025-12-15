Un cambio della guardia che rappresenta la fine di un’era, ma anche l’avvio di un percorso nuovo, senza tralasciare tutto quello che è stato seminato in questi anni. Pierluigi Miranda non è più il presidente dell’As Gin, la realtà che ha contribuito a far crescere in maniera esponenziale in tutti questi anni, consentendo alla squadra femminile di laurearsi campione d’Italia, alla squadra maschile di fare molto bene nel campionato di serie A1 e di ripartire con tre promozioni nel giro di pochi anni, ed a Civitavecchia di potersi godere le due medaglie olimpiche di Manila Esposito e le grandi prestazioni a livello internazionale di Marco Lodadio.

Citare tutto quello che è stato fatto sotto la presidenza Miranda è impossibile. A dire il vero, da mesi si parlava di cambiamenti importanti all’interno dell’As Gin, anche se, alle nostre richieste di notizie, gli interessati del club rossoblù avevano preferito non esprimersi, lasciando comunque trapelare che qualcosa di grosso stava accadendo. L’annuncio è stato dato in occasione di una visita del sindaco Marco Piendibene al geodetico Ferrero Medici, dove è stato accolto da ginnasti, staff tecnico e dirigenza, a cominciare dal nuovo presidente, che è Fabio Corti.

Commercialista, arriva da una famiglia totalmente dedita allo sport, dalla pallavolo (dove ha giocato con Fabio Ugolini, fondatore dell’As Gin e papà di Camilla) al basket e soprattutto al windsurf, dove la famiglia Corti, anche con l’indimenticato Marco, ha giocato un ruolo importantissimo nella crescita di campioni, a cominciare da Mattia Camboni, nipote di Fabio Corti.

E il sindaco Piendibene, già campione italiano di windsurf e da sempre vicino alla famiglia, è voluto esserci in quella che, in qualche modo, è stata una piccola cerimonia di presentazione. Intanto ci sono movimenti anche per quanto riguarda le squadre, con femminile e maschile al lavoro anche per strutturare gli organici tecnici.

In pedana, però, non ci sarà più il capitano della formazione maschile Manrique Larduet, che ha deciso di lasciare per accettare la proposta del Romagna Team e si è trasferito a Cesena. Coach Tommaso Pampinella è al lavoro per cercare un sostituto, probabilmente uno straniero. Per il resto tutto conferme, così come nel femminile, che ripartirà dal gruppo formato da Manila Esposito, Nunzia Dercenno e July Marano.

Ok anche per Naomi Pazon, la quale sta attraversando un momento delicato per un brutto infortunio alla mano rimediato in maniera clamorosa e sfortunata, non nell’attività sportiva, e che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. La squadra sarà completata da prodotti del vivaio, con i tecnici Camilla Ugolini e Marco Massara che scioglieranno le riserve a ridosso dell’esordio a fine febbraio a Firenze. Il 2026 sarà il primo campionato con un montepremi per le migliori classificate della serie A1.

@RIPRODUZIONE RISERVATA