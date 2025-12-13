CIVITAVECCHIA – I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno denunciato una coppia, un 34enne e una 28enne italiani, entrambi senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Ad esito di un furto presso un minimarket del centro cittadino, i Carabinieri, dopo aver visionato attentamente le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno riconosciuto in strada i due soggetti, fermandoli e procedendo al loro controllo.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, gli indagati sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 1.000 euro, successivamente restituita all’avente diritto.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.