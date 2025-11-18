La W3 Maccarese raccoglie il terzo pareggio consecutivo, quarto risultato utile di fila ma può recriminare per una gara dominata a lungo. Quest'ultima, chiusa però soltanto sull’1-1 contro i Monti Prenestini, nella sfida valevole per l’undicesima giornata del girone A di Eccellenza. Gli ospiti trovano il vantaggio al 41’, sfruttando una delle poche sortite offensive del primo tempo: Colasanti è rapido a inserirsi e a battere il portiere bianconero, gelando il pubblico di casa. La reazione della squadra di Zappavigna è immediata e continua nella ripresa, dove la W3 spinge con insistenza alla ricerca del pari, pur restando in inferiorità numerica dopo il rosso a Marinucci. La determinazione viene premiata e al 70’, quando De Mutiis si presenta sul punto di battuta di una punizione dal limite, lascia partire un tiro perfetto che si infila alle spalle dell’estremo difensore avversario. Un gol magistrale che rimette tutto in equilibrio. Nel finale la W3 Maccarese continua a premere, costruendo gioco e occasioni per ribaltare l’incontro, ma i Monti Prenestini resistono e portano via un punto prezioso. Un risultato che va stretto ai maccaresani, protagonisti di almeno tre quarti di match in costante proiezione offensiva. La formazione ospitante resta comunque nelle zone alte della classifica e guarda con fiducia al prossimo impegno, in programma domenica sul campo del Salaria, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e proseguire il proprio percorso di vertice.

IL TABELLINO. W3 Maccarese-Monti Prenestini: 1-1.

Marcatori: 41’ Colasanti (MP), 70' De Mutiis (W3).

W3 Maccarese: Francabandiera; Talamonti, S. Starace, Citro, Tisei (55' Matteoli), De Mutiis, Colace, Marinucci, Di Saverio, Guida (90' Pompili), Botti (83' Spalletta). A disposizione: Zorzi, Mercuri, Ferretti, Andracchio, Papandrea, Squarcia. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Monti Prenestini: Marcianò; Anconitano, Alfano, Pera, Ott Vale, Signorello, Vaccarelli, Forti, De Dominicis, Colasanti, Cosimi. A disposizione: Sacchetti, De Luca, Falasca, Palazzino Federico, Placidi, Tucci, De Angelis, Carola, Tataranno. Allenatore: Salvatore Cangiano.

Espulsi: Marinucci (W3).

Arbitro: Francesco Allotta di Gradisca d'Isonzo. Assistenti: Alessio Corsini di Roma 1 e Simone Morlacchetti di Roma 2.

Stadio: W3 Stadium (sintex), Maccarese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA