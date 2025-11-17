CIVITAVECCHIA – Sabato sera centinaia di minorenni – c’è chi parla di oltre cinquecento ragazzi – si sono assiepati lungo il marciapiede, sulla terrazza Guglielmi e sulle scale del McDonald’s.

Un raduno improvviso, alimentato dal tam tam dei social: per tutta la settimana erano circolati post e reel che annunciavano un presunto “confronto” tra alcuni dei protagonisti della rissa avvenuta la scorsa settimana fa al Forte Michelangelo.

L’appuntamento era fissato per le 22, nello stesso punto in cui la scorsa settimana la Polizia di frontiera era dovuta intervenire per sedare un violento scontro tra giovanissimi: spintoni, calci, tirate di capelli, tre ragazzine finite in ospedale – una trasferita al Bambino Gesù – e centinaia di coetanei accalcati a vedere la scena. Le telecamere del porto avevano immortalato tutto, fornendo materiale utile alle indagini ancora in corso, mentre ci si interrogava sulla presenza notturna di così tanti minorenni in area portuale. Sabato, invece, la folla era lì a quanto pare solo per assistere.

Gli adolescenti citati nei reel non si sarebbero presentati e non c’è stata alcuna rissa, ma l’assembramento è rimasto imponente: oltre 500 gli adolescenti presenti. «Eravamo in cinquecento ad aspettare», ha scritto qualcuno sotto un video. E un altro chiede ad un coetaneo come ci si senta quando tutta Civitavecchia ti sta aspettando. Un copione preoccupante che sembra spostare l’epicentro della movida incontrollata dalla zona del Pirgo all’area del Forte Michelangelo, da tempo ritrovo serale per gruppi sempre più giovani e spesso lasciata in condizioni indecorose. Stavolta nessuna colluttazione, ma un segnale chiaro: i social stanno diventando la miccia capace di radunare in pochi minuti centinaia di minorenni, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un’arena pronta allo spettacolo della violenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA