SANTA MARINELLA - Santa Marinella conquista un altro importante finanziamento, in questo caso determinante per proseguire e completare il progetto della pista ciclopedonale “Dal porto al castello”.

Sono stati infatti assegnati all'amministrazione un milione e centomila euro dalla Regione Lazio, ai quali vanno aggiunti ulteriori trecentomila euro di risorse comunali, per la complessiva riqualificazione di tutto il lungomare di Santa Severa.

«Dagli stabilimenti balneari al castello, Santa Severa vanterà finalmente un litorale che sarà fiore all'occhiello - dichiara il sindaco Tidei - Un litorale completamente riqualificato e soprattutto messo totalmente in sicurezza, un lungomare che coinvolgerà e abbraccerà tutti, con arenili accessibili anche per le persone con disabilità. Un lungomare che grazie alla nuova strategica pista ciclopedonale scandirà circolazione, permettendo a sportivi e pedoni di far jogging, di praticar sport all'aria aperta e di trascorrere il tempo libero apprezzando bellezze e inimitabili scorci del nostro territorio».

Una ciclopedonale che sarà contraddistinta da materiali in legno di piena compatibilità con l'ambiente, illuminazione a terra e nuovi punti di ristoro. Operazioni che partiranno il prossimo anno, lavori fondamentali che permetteranno al progetto della pista di ricongiungere il primo tratto della ciclabile fino al porticciolo turistico Odescalchi.

«Un finanziamento importante per cui ringraziamo in primis la Regione Lazio - conclude il sindaco - Santa Marinella cresce, diventa sempre più accogliente, valorizza le proprie risorse marine e coniuga quelle storiche come il Castello attraverso un percorso che diverrà fulcro di qualità ambientale ma soprattutto di vivibilità della Perla del Tirreno stessa".

©RIPRODUZIONE RISERVATA