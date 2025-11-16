CIVITAVECCHIA – La stazione ferroviaria di Civitavecchia è finalmente pronta a cambiare volto. Domani, lunedì 17 novembre, alle 10.30 Rete Ferroviaria Italiana effettuerà un sopralluogo ufficiale in vista dell’avvio dei lavori di restyling dell’edificio, inseriti nel programma di valorizzazione delle stazioni del Lazio. Saranno presenti il sindaco Marco Piendibene e l’architetto Antonello Martino, responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni di RFI. Un passaggio atteso, che il primo cittadino ha definito più volte come “storico”. «Si è tardato un po’ rispetto a ottobre – ha ricordato Piendibene – ma sono 25 anni che la stazione non veniva presa in considerazione da Rfi. Siamo arrivati ai vertici delle Ferrovie e ora ci siamo davvero». Il cantiere, già in fase di allestimento da metà ottobre, partirà dall’area dei due ex magazzini, oggi chiusa al pubblico, così da non impattare sulla quotidianità dei pendolari. L’intervento prevede lavorazioni “a stralci”, con la chiusura di una zona alla volta per ridurre al minimo i disagi.

L’opera discende dall’accordo procedimentale firmato il 15 maggio da Comune, RFI e FS Sistemi Urbani: un progetto da 23,8 milioni di euro, con una durata stimata tra i 18 e i 20 mesi, che punta a restituire decoro e funzionalità a un nodo ferroviario cruciale per pendolari, turisti e per i 3,5 milioni di crocieristi che ogni anno transitano in città. Una svolta che, questa volta, sembra davvero ai nastri di partenza.

