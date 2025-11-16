SANTA MARINELLA – Attività commerciale in fiamme a Santa Marinella sabato sera intorno alle 19.45. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Alessandro Volta dove, per cause in corso di accertamento, il locale è stato interessato da un vasto incendio. Rapido l'arrivo degli uomini della Bonifazi con l'equipaggio della 17A e l'ausilio dell'autobotte AB17. Notevole il quantitativo di fumo sprigionato dalla combustione, tanto che i vigili del fuoco si sono potuti approcciare alle operazioni di spegnimento solo con l'utilizzo di bombole e autorespiratori. Rapida l'azione di spegnimento da parte dei pompieri e di smassamento del materiale rimasto all'interno dell'attività.

Una volta estinte le fiamme, il lavoro della squadra 17A si è concentrato sul verificare le condizioni di sicurezza delle attività commerciali adiacenti, in modo da scongiurare il pericolo di essere compromesse di riflesso. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri, per i rilievi del caso.

