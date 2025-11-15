MONTALTO DI CASTRO - Gioielleria nel mirino dei ladri a Montalto di Castro. I malviventi intorno all’ora di pranzo si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, spaccando la vetrina. I ladri sarebbero riusciti ad aprire gli scaffali e a fare man bassa di diversi oggetti in oro. Ingente il bottino tuttavia non ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Utili alla ricostruzione della dinamica, saranno le telecamere di videosorveglianza. Non si conoscono ancora i particolari del colpo. Secondo quanto appreso, sarebbe stato studiato nei minimi particolari: dall’orario in cui agire alla modalità di esecuzione. Dai primi rilievi sembra che i malviventi siano intervenuti a colpo sicuro: sapendo come, quando e dove agire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA