Alessio Giordano

Una Serie D che fa gola. Cuore e gambe, tutto ciò che serve per poter ribaltare uno 0-1 non insormontabile.

La W3 Maccarese è chiamata alla rimonta, per la sua gente, per la sua città, per i suoi colori ma soprattutto per se stessi, dopo un'annata 2024-2025 al cardiopalma.

I ragazzi di mister Colantoni, protagonisti nell'aver chiuso il girone A di Eccellenza fra le prime della classe, sono volati ai Play-off Nazionali dove lo scorso weekend hanno affrontato in occasione del match di andata i sardi del Monastir.

Quest'ultimi, in quel dello Stadium, sono riusciti ad imporsi di misura grazie ad una rete di Sanna.

Un passivo recuperabile, almeno dal punto visto del punteggio ma che richiama comunque all'impresa i maccaresani nell'immenente sfida di ritorno.

Follo e compagni, dunque, alle ore 15.30 saranno di scena presso lo Stadio Comunale con l'obiettivo di scrivere ancora una volta la storia calcistica della W3.

