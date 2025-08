ALLUMIERE – Il rock popolare torna protagonista ai piedi ad Allumiere: il 9 agosto il borgo si risveglia sotto il segno della musica con la quarta edizione dello “Street Sound Festival”, Dalle ore 16 in piazza della Repubblica e nel centro storico si svolgerà la IV edizione dello Street Soun Festival, un appuntamento ormai atteso da appassionati, famiglie e curiosi che cercano qualcosa di più di una semplice serata all’aperto. A rendere speciale l’evento è l’alchimia perfetta tra note, storia e atmosfera. Le strade del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere voci, strumenti e un pubblico che si lascerà trasportare dal ritmo e dalla bellezza del luogo. Lo Street Sound Festival è diventato, anno dopo anno, una piccola ma significativa realtà culturale che esprime l’identità di un paese che ha scelto di puntare sulla qualità, sull’autenticità e sulla condivisione. È un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, ascoltare buona musica dal vivo, passeggiare tra mercatini artigianali, gustare cibo locale e lasciarsi cullare dalla brezza serale che solo l’altura sa regalare. Si alterneranno tre formazioni di grande impatto, ognuna con una storia e un sound ben definiti, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo. Gli Akustikythos, band civitavecchiese, apriranno la serata con la loro proposta acustica che unisce leggerezza, ironia e una forte vocazione popolare. A seguire, saranno i Gattamolesta a infiammare l’atmosfera con il loro punk gitano: musica nomade e viscerale, che mescola la passione della musica popolare alla frenesia dei ritmi balcanici, all’energia dello ska e alle suggestioni del klezmer. Chiuderà la serata La Casa del Vento, storico gruppo aretino che dal 1991 porta avanti un progetto musicale profondamente radicato nella tradizione del combat folk. La loro è una musica che racconta, denuncia, emoziona. La loro presenza ad Allumiere è una dichiarazione d’intenti, un modo per dire che cultura e partecipazione possono e devono andare di pari passo. Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha fortemente voluto questa nuova edizione dello Street Sound Festival. Il sindaco Luigi Landi, insieme alla delegata alla Cultura Francesca Scarin, ha sottolineato come l’evento rappresenti “un’occasione preziosa per valorizzare non solo la musica, ma anche l’identità enogastronomica e culturale del territorio”. In un momento storico in cui i piccoli borghi rischiano spesso di essere dimenticati, Allumiere sceglie la strada della qualità, proponendosi come centro vivo e pulsante, in grado di offrire un’esperienza completa che unisce relax, arte, intrattenimento e gusto. La serata, infatti, sarà arricchita da un’area completamente dedicata ai più piccoli, dove le famiglie potranno lasciare i propri bambini in sicurezza mentre si godono i concerti e l’offerta gastronomica. I produttori locali saranno protagonisti con le loro proposte slow food, che si potranno assaporare camminando tra le bancarelle o seduti nelle piazze del borgo, illuminate da luci soffuse e riscaldate dal suono delle chitarre. Lo Street Sound Festival di Allumiere non è solo un evento: è un invito. Un invito a riscoprire la musica dal vivo, a sostenere la cultura, a scegliere la bellezza autentica dei piccoli centri. Chi salirà ad Allumiere il 9 agosto troverà una serata da vivere con tutti i sensi, in un luogo che sa ancora come raccontare storie.