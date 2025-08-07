CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, a causa di una sospensione della fornitura idrica da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, il giorno 11/08/2025 dalle ore 07:00 alle ore 22:00, nel Comune di Civitavecchia, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e-o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:

• Zona Borgata Aurelia;

• Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord;

• Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);

• Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa);

• Zona Area Portuale;

• Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini il gestore ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

• Via Gioacchino Rossini

• Via Niccolò Paganini

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

