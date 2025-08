TARQUINIA - Parapiglia a Tarquinia. Un 47enne del posto non si è fermato all'alt delle forze dell’ordine ed è fuggito. E’ stato inseguito dal Lido a Tarquinia centro.

Raggiunto dai carabinieri, il fuggitivo è stato poi bloccato in via Vejo.

All’uomo gli sono stati contestati diversi reati: dall'inosservanza all'alt, alla guida pericolosa in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti, oltre che resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti ad offendere.

Secondo quanto appreso, il 47enne aveva con sé anche una mazza da baseball e un coltello.

In tanti in città hanno notato l’accaduto. Un ennesimo episodio di un’estate che sembra essere molto impegnativa per le forze dell’ordine attive in forze su tutto il territorio per garantire la sicurezza sul litorale di turisti e villeggianti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA