CIVITAVECCHIA – Musica, spettacolo e voglia di stare insieme. Parte il conto alla rovescia per il Civitavecchia Summer Festival 2025, la rassegna estiva promossa dal Comune di Civitavecchia con l’organizzazione a cura di ON AIR eventi. Gli appuntamenti si svolgeranno alla Marina nel mese di agosto.

A illustrare l’iniziativa è stato l’assessore al Turismo Piero Alessi, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Si tratta di un evento significativo, finanziato grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio nell’ambito della legge per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale. È stato quindi necessario predisporre un bando pubblico per garantire correttezza e trasparenza nell’assegnazione, e ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con grande competenza».

Il Summer Festival, ha aggiunto Alessi, sarà «un’occasione per ritrovare il senso di comunità, per vivere insieme la Marina e animare uno spazio che è di tutti. Viviamo questo evento come un momento collettivo».

Soddisfazione anche da parte di Giampiero Firicano, responsabile di ON AIR: «Siamo contenti di tornare a proporre una rassegna che accompagni l’estate civitavecchiese con spettacoli adatti a pubblici diversi. Sarà una bella estate, con tanti appuntamenti».

Il cartellone 2025 si apre il 7 agosto con Patty Pravo, per poi proseguire con Nino Frassica & Los Plaggers Band (8 agosto), Paolo Ruffini (10 agosto), Pink Floyd Legend (11 agosto), Enrico Nigiotti (12 agosto), e lo spettacolo gratuito dei Gemelli di Guidonia (15 agosto). Il programma continua con Alla scoperta di Morricone (17 agosto), Alberto Farina (21 agosto), 90’s Forever (22 agosto), Irene Grandi (24 agosto), De André canta De André (28 agosto) e si chiude il 30 agosto con Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet.

