TARQUINIA – Grave incidente ieri sera durante le operazioni di spegnimento di un incendio alla Farnesiana. Il presidente del gruppo volontari Aeopc di Tarquinia, Alessandro Sacripanti, è stato raggiunto dal fuoco per via di un improvviso ritorno di fiamma. Subito soccorso dai volontari presenti sul posto, Sacripanti è stato trasferito prima all’ospedale di Tarquinia e poi all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, per le ustioni riportate alle mani, alle braccia e al torace.

Si tratta di ustioni di secondo grado. Stamane è stato dimesso dal Sant’Eugenio. Tantissimi i messaggi che in queste ore stanno popolando i social con grandi attestati di stima e pronta guarigione per Sacripanti, sempre in prima fila nelle emergenze del territorio e non. Sono state ore drammatiche e di grande apprensione per gli amici e i famigliari di Sacripanti. Ora tutto il territorio tifa per il numero uno dei volontari di protezione civile Aeopc.

©RIPRODUZIONE RISERVATA