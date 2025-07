Prosegue con una svolta dirigenziale l’estate della W3 Maccarese, reduce da una stagione entusiasmante conclusa a un passo dalla promozione in Serie D. Il club bianconero, in virtù del prossimo campionato di Eccellenza, ha infatti annunciato la fine del rapporto con Valerio Broccatelli. Quest'ultimo, dunque, non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo della prima squadra allenata da mister Zappavigna. L'ormai ex direttore sportivo lascia dopo un percorso di crescita condiviso con la società, culminato nella partecipazione ai playoff della scorsa annata, dove la compagine bianconera si è fermata a un passo dal salto nella massima categoria dilettantistica. In attesa di una nuova nomina definitiva, la direzione sportiva sarà affidata ad interim al direttore generale Gioacchino La Pietra, figura di riferimento nell’organigramma societario. La scelta rappresenta un segnale di continuità in vista della costruzione della rosa, che nell'imminente 2025-2026 vedrà ancora ancora la W3 tra le principali protagoniste.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ. Attraverso una nota pubblicata sui rispettivi profili social, i maccaresani hanno diramato il seguente comunicato: “La W3 Maccarese comunica che Valerio Broccatelli non è più il direttore sportivo della prima squadra. Ringraziamo Valerio per la preziosa collaborazione di questi anni e per l’impegno profuso e gli auguriamo le migliori fortune professionali. La direzione sportiva viene affidata ad interim al direttore generale Gioacchino La Pietra”.

