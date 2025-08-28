CIVITAVECCHIA – C’è un’immagine che vale più di mille coppe: quella di un bambino che sfoglia riviste di aerei da guerra, immaginando un giorno di poterli ricreare in miniatura. Quel bambino era Paolo Colaiacomo, oggi 52enne, che domenica 6 luglio ha visto il suo sogno prendere forma nella cornice più prestigiosa: i Campionati mondiali di modellismo di Versailles.

Paolo Colaiacomo

Un messaggio WhatsApp, poche righe da un amico, e la notizia che cambia tutto: tra quasi cinquemila modellisti da ogni parte del mondo, il suo lavoro è sul podio. Medaglia di bronzo, orgoglio di Civitavecchia. «Non riesco a crederci – confessa – ma proprio il mio modello torna a casa con un riconoscimento mondiale. È il coronamento di un sogno lungo 38 anni».

Quel sogno, in realtà, non ha mai smesso di crescere. Durante il servizio militare, Paolo vola come elicotterista della Marina, alimentando la passione per l’aeronautica. Nei primi anni Duemila costruisce i primi modelli, goffi ma pieni di amore. Poi la svolta, nel 2013: l’uso dell’aerografo, il salto di qualità, le prime gare in Italia e all’estero, fino ai successi in Romania e Bulgaria. Ma il mondiale rimaneva una stella lontana.

E Paolo non dimentica quel bambino che sognava davanti a una rivista. «Quel fanciullo che ero io ha trovato la sua realizzazione – dice – ed è ciò che auguro a ogni bambino: non smettere mai di credere nei propri sogni, perché a volte si avverano».

Dal tavolo di lavoro di casa fino a Versailles, la storia di Colaiacomo insegna che anche un hobby, se coltivato con passione e tenacia, può trasformarsi in una medaglia mondiale.

