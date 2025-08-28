CIVITAVECCHIA – Questa sera, giovedì 28 agosto, alle 21.30 il cartellone del Civitavecchia summer festival ospita Cristiano De André con il tour “De André canta De André – Best of Estate 2025”. Si tratta di un omaggio al repertorio del padre Fabrizio: canzoni scolpite nella memoria collettiva e ancora attualissime per temi e linguaggio. Il progetto si arricchisce di un nuovo capitolo dopo i quattro album usciti dal 2009 al 2023 e dopo i ripetuti sold out dei tour dedicati ai diversi filoni dell’opera deandreiana.

Sul palco, l’artista — cantautore e polistrumentista — alternerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, accompagnando il pubblico in un percorso che attraversa ritratti, storie e città del canzoniere di Faber. Con lui una band di primo piano: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, il ritorno di Luciano Luisi alle tastiere (già arrangiatore dei primi due volumi del progetto) e Ivano Zanotti alla batteria.

L’appuntamento, rivolto soprattutto a un pubblico adulto, propone un best of che intreccia brani simbolo e gemme di repertorio, con arrangiamenti aggiornati e una narrazione musicale capace di parlare al presente. Un’occasione per ritrovare dal vivo la forza poetica e civile di Fabrizio De André nella voce del suo interprete più vicino. Dopodomani, invece, il gran finale con Anthony Patrick Hadley, noto come Tony Hadley (Londra, 2 giugno 1960). Il cantante britannico pop, soul e swing, ed ex frontman degli Spandau Ballet, gruppo musicale leader del cosiddetto movimento new romantic animerà il palco della Marina per la serata conclusiva dell’edizione 2025 del Summer festival.

©RIPRODUZIONE RISERVATA