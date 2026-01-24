La 22esima giornata del campionato di Eccellenza mette di fronte una sfida delicata e ricca di significati per la W3 Maccarese, impegnata domani alle ore 15 sul campo della Viterbese, allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Un match complicato, in terra cimina, che arriva in un momento tutt’altro che semplice per i bianconeri, chiamati a reagire dopo un periodo grigio e a ritrovare una vittoria che manca ormai da troppe settimane. La recente pesante sconfitta interna contro l’Aranova (1-5) ha infatti fatto scivolare la W3 al quart’ultimo posto in classifica, rendendo urgente un cambio di passo. La gara odierna segna anche l’inizio di una nuova fase: esordio ufficiale sulla panchina per mister Di Giovanni, subentrato in settimana dopo l’esonero di Zappavigna. Un debutto subito impegnativo per il nuovo tecnico, chiamato a dare una scossa soprattutto sul piano mentale, oltre che tattico. Di fronte ci sarà una Viterbese solida e ambiziosa, attualmente decima in classifica e reduce dal pareggio per 1-1 sul campo dei Monti Prenestini. I gialloblu puntano a dare continuità ai risultati per avvicinarsi alla zona alta, sfruttando anche il fattore campo. Servirà dunque una prestazione di carattere, intensità e compattezza per la W3 Maccarese, che dovrà stringere i denti e giocare con fame e determinazione per uscire dal momento negativo e rilanciare le proprie ambizioni di salvezzza.

