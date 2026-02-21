Arriva la 26esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, e per la W3 Maccarese si apre una sfida delicata e ricca di significati. Nel posticipo del pomeriggio di oggi i bianconeri faranno visita alla Roma City, con calcio d’inizio fissato domani alle ore 15 al Riano Athletic Center. Una trasferta che si preannuncia impegnativa, contro una formazione solida e ben organizzata. I capitolini, attualmente decimi in classifica, sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro i Monti Prenestini e avranno certamente voglia di riscatto davanti al proprio pubblico. La Roma City proverà a far valere il fattore campo e a ritrovare continuità in un campionato che, a questo punto della stagione, non concede più margini di errore. Discorso diverso per i maccaresani guidati da mister Di Giovanni. I bianconeri occupano attualmente il 17esimo posto e sono pienamente coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione diretta. La vittoria interna per 1-0 contro il Rieti ha ridato morale e fiducia all’ambiente, ma ora serve continuità, soprattutto lontano dalle mura amiche. Sarà una partita dura, combattuta, dove serviranno concentrazione, spirito di sacrificio e una prestazione di alto livello per provare a muovere la classifica anche in trasferta. In un momento così delicato della stagione, ogni punto può fare la differenza nella corsa alla salvezza. Novanta minuti che possono pesare tanto sul cammino dei maccaresani. Servirà cuore, determinazione e quella fame che nelle sfide decisive non può mai mancare.

