SANTA MARINELLA – La Confraternita Misericordia di Santa Marinella dovrà lasciare la sede di via Rucellai. A deciderlo è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha dichiarata illegittima l'ordinanza sindacale n. 8 del 27 febbraio 2023, con la quale il Sindaco Pietro Tidei aveva disposto l'assegnazione temporanea dei locali all’Associazione di volontariato. La sentenza, pubblicata martedì, risponde al ricorso proposto da una cittadina, proprietaria di un immobile che si trova proprio nei pressi della sede e ribadisce un principio cardine del diritto amministrativo: i poteri d'urgenza del Sindaco (ex artt. 50 e 54 TUEL) possono essere usati solo per fronteggiare pericoli imminenti e imprevedibili, e non per rimediare all'inerzia degli uffici o a ritardi burocratici nella gestione del patrimonio comunale. Dai documenti si evince che l'Associazione occupava i locali in base a una convenzione scaduta il 28 febbraio 2023. Il Comune, non avendo ancora completato la ristrutturazione della nuova sede prevista (allora si parlava deli locali de “Il Cantinone”), aveva utilizzato un’ordinanza di emergenza per prorogare la permanenza della Misericordia in Via Rucellai, giustificando la scelta con la necessità di non interrompere il servizio sanitario 118. Il Tribunale ha sottolineato però che la necessità di trovare una nuova sede era nota all'Amministrazione almeno dall'aprile 2022. In base alla sentenza, la scadenza dei termini e i ritardi nei lavori al "Cantinone", di cui tra l'altro il Comune non era ancora venuto in possesso, non costituiscono un evento eccezionale, ma una mancanza di programmazione che non giustifica l'uso di poteri speciali. La sentenza ha cosi rigettato la richiesta del Comune di rinviare la causa al 2027, ribadendo il principio della ragionevole durata del processo. Inoltre, come si legge nella sentenza: “In data 21 aprile 2023, cioè dopo la data di scadenza del 28 febbraio 2023 del contratto di comodato d’uso gratuito dei locali in Via Ruccellai n. 1, il Comune di Santa Marinella votava una proposta di deliberazione della giunta Comunale (la n. 81) con in oggetto “assegnazione sede a Misericordia Santa Marinella”, in cui si deliberava il trasferimento dell’associazione Misericordia presso l’immobile sito in Lungomare Marconi 101, di proprietà del Comune, attualmente destinato a sede degli uffici demografici e tecnici. Tali uffici sarebbero stati a sua volta trasferiti in via Cicerone. Ad oggi però i ritardi nei lavori della scuola Centro, che hanno subìto diversi blocchi e proroghe, stanno impedendo il trasloco degli uffici comunali presso i locali del Municipio, occupati da oktre due anni dalle classi della scuola di via della Conciliazione. Un effetto domino che consegna la questione nelle mani della Commissaria Prefettizia

Toccherà ora alla Dott.ssa Toscano tentare di risolvere la situazione in cui si ritrova, suo malgrado, La Confraternita della Misericordia.