SANTA MARINELLA – In un panorama politico che appare sempre più confuso e diviso, la vera novità per le prossime elezioni amministrative è la nascita di uno schieramento che sta prendendo corpo in questi giorni e che ha avuto il suo battesimo martedì sera allo Sporting Club. L’occasione è stato l’incontro organizzato dal gruppo civico Moderati per S. Marinella e S. Severa, che ha riunito cittadini, amici e sostenitori per fare il punto in vista delle prossime consultazioni.

L’evento ha visto riuniti diversi esponenti politici e civici. Una presenza significativa che getta le basi per una coalizione che promette di offrire un’alternativa di governo rispetto alle figure della politica tradizionale locale.

Il Dott. Alessio Manuelli, medico cardiologo e già consigliere, è stato presentato come candidato alla carica di Sindaco. “La sala gremita, oltre ogni aspettativa, ha confermato quanto la comunità locale sia affamata di partecipazione attiva e di una visione politica che metta al centro l’ascolto e le reali esigenze della città- ha affermato Manuelli, al termine dell’incontro- E’ l’avvio di un progetto comune che vuole superare le vecchie logiche di appartenenza e costruire un programma solido, capace di rispondere alle richieste di una città che è stanca di proposte calate dall’alto, ma vuole essere partecipe del suo futuro”. Secondo Gino Vinaccia, che ha aperto l’incontro “la serata di martedì ha dimostrato che la base c’è, è solida e soprattutto ha voglia di cambiare rotta- ha affermato l’ex assessore alla cultura- la Città ha bisogno di una nuova guida, di un programma condiviso e di protagonisti motivati che si presentino come contraltare ad una politica stanca ed esausta, che ha avuto la sua possibilità, ma che ora deve lasciare il passo ad un nuovo corso”. Bruno Ricci dal canto suo ha sottolineato che supportare la candidatura di Alessio Manuelli è riportare l’attenzione della politica su una figura pragmatica, preparata e fortemente radicata nella città. Significativo il messaggio di Giovanna Caratelli, già segretaria Ds a Santa Marinella e tra le fondatrice del Pd locale, che si schiera a sostegno di Manuelli. “Sarà un sindaco sostenuto da un gruppo di lavoro che sa fare sintesi, discutere e confrontarsi nel rispetto delle idee- ha dichiarato Caratelli- E’ il collettivo che da forza a questa candidatura. Sono certa che sarà una bella avventura che vale la pena di affrontare”. All’incontro è intervenuto Sergio Bucciarelli, memoria storica della politica locale, già amministratore nelle passate amministrazioni. “La scelta di una figura che appartiene alla città, competente e preparata, è la strada che può condurre al ritorno di una politica costruttiva e disinteressata. Sosterrò la candidatura di Alessio Manuelli”. Tra i presenti, intervenuta a titolo personale anche l'ex consigliera Clelia Di Liello. Per Francesco Fiorucci la riunione è stata intensa e carica di energie. “Abbiamo scelto di esserci perché questa è l’unica strada possibile per dare a Santa Marinella il cambio di rotta che merita”. E’ intervenuto anche Massimo Padroni, del Movimento 5 stelle, che ha condiviso la necessità di un grande cambiamento, che metta da parte le ostilità e torni ad un clima più pacato e costruttivo.