CIVITAVECCHIA – Questa mattina il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, ha visitato, la caserma MOVM “Luigi Giorgi”, sede del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito (COMVIE), da lui direttamente dipendente.

In tale occasione, il Generale Cuoci ha incontrato tutto il personale civile e militare effettivo presso il COMVIE, al quale ha rivolto il proprio indirizzo di saluto, evidenziando come, in tutte le numerose attività svolte, sia in territorio nazionale sia all’estero durante il primo anno dalla sua riconfigurazione, il COMVIE abbia costantemente fornito un imprescindibile contributo nell’ambito delle attività di valutazione dei Posti Comando nazionali e NATO, nonché in quelle di sperimentazione.

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito ha evidenziato gli straordinari risultati conseguiti nel corso delle recenti campagne di sperimentazione, fondamentali nell’ottica del processo di ammodernamento tecnologico, sviluppo concettuale e implementazione capacitiva dell’Esercito, così come il preziosissimo contributo fornito nel corso dell’approntamento per le unità destinate all’impiego nei Teatri Operativi all’estero.

A seguire, il Comandante del COMVIE, Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, nel ringraziare il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito per l’attenzione posta verso il suo Comando, ha sottolineato come tale ente rivesta un ruolo di straordinaria importanza, non soltanto in termini di attività di approntamento e addestramento dei Comandi e delle unità, ma anche per i processi di sperimentazione essenziali per l’ammodernamento, il rinnovamento e l’innovazione tecnologica, nonché lo sviluppo concettuale e capacitivo dell’Esercito.

