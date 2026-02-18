CIVITAVECCHIA – Il mondo della scuola è nuovamente sconvolto da un caso di violenza sessuale all’Interno di un istituto cittadino. Un professore di 48 anni è stato arrestato dalla polizia, su mandato del pm Roberto Savelli della Procura locale, con la pesante accusa di violenza sessuale. Il docente è stato posto ai domiciliari dopo che nel l’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è difeso dall’avvocato Giuseppe Migliore del foro di Roma che però minimizza l’accaduto. «Ci sono stati solo abbracci, ma nessun comportamento sessualmente esplicito. Accuse tutte da dimostrare». Il caso nasce dalla denuncia di tre studentesse tra i 16 e 17 anni che si sono confidate con un’altra insegnante. (SEGUE)