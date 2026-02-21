CIVITAVECCHIA – Da lunedì sarà attivo il sistema Photored installato al semaforo di via Aurelia, all’intersezione con via dei Poggi. Il dispositivo, rileverà il passaggio con semaforo rosso in entrambi i sensi di marcia, «con l’obiettivo - spiegano da Palazzo del Pincio - di aumentare la sicurezza stradale e ridurre i comportamenti pericolosi in un punto particolarmente sensibile della viabilità cittadina». Il sistema è tarato per intervenire esclusivamente in caso di attraversamento con luce rossa; è prevista tolleranza nella fase di arancione, in modo da evitare sanzioni in situazioni di transizione regolare e garantire un controllo improntato all’equità e alla prevenzione. Le infrazioni rilevate dal dispositivo saranno in ogni caso oggetto di validazione: la macchina segnala l’evento e un operatore della Polizia Locale procede alla convalida, valutando le singole situazioni prima dell’eventuale emissione della sanzione. All’incrocio è già in funzione anche il count down semaforico, che indica il tempo residuo prima del cambio di fase, contribuendo a rendere più prevedibile la regolazione dell’intersezione e a favorire una guida più prudente. «Non è un dispositivo per far cassa: è una misura di sicurezza - assicura il delegato alla Polizia locale e viabilità Flavio Fustaino - qui l’obiettivo è semplice e concreto: ridurre il rischio di incidenti e tutelare chi percorre ogni giorno questo tratto di strada, automobilisti e pedoni. Il rispetto del rosso salva vite, e il count down aiuta tutti a regolarsi con maggiore consapevolezza».

