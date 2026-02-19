Il buongiorno ai lettori lo porgono Alice e Giuliano che oggi festeggiano il loro 6° anniversario. “Uno speciale ricordo alla più bella e giovane ragazza del mio cuore, Alice. Tantissimi auguri per il nostro 6° anniversario”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce fra le stele dell’Ariete, e…

L’Ariete si esibisce e convince e dimostra di esser diverso. Ascolta la voce di dentro e si emoziona come un bambino.

Il Toro si ferma e osserva il chiasso e il rumore del mondo. Da solo comprende l’agire e fra poco riparte veloce.

I Gemelli si mischiano a molti e insieme condividono progetti e programmi. Amici e grandi entusiasmi e chi si adegua è amato da tutti.

Il Granchio è il capo di se e manifesta sicurezza all’esterno. Raggiunge concreti percorsi e stimola la stima degli altri.

Il Leone si sposta dal piccolo centro e conosce confini più espansi. Impara lezioni efficaci e annaffia il suo suolo natale.

La Vergine si gira due volte e cambia la strada interrotta. Stacca pensieri pesanti e prende regali dagli altri.

La Bilancia danza col partner e si dedica a contratti e rapporti. Associa il suo fare agli altri e guadagna se appare sicura.

Lo Scorpione accetta il successo e si dedica al servizio per gli altri. Vince al lavoro con sforzo e si adegua al ruolo migliore.

Il Sagittario brinda e gioisce e abbraccia figli e amanti. Rimescola carte e cartelle e in silenzio si accorge del nuovo.

Il Capricorno ha ospiti illustri e pulisce le stanze e le sale. Il nido chiama e risponde e mille son gli amici dintorno.

L’Acquario incontra e discute e fissa appuntamenti importanti. Il lavoro merita zelo e chi vuole prende davvero.

I Pesci assorbono luci e si emozionano ricchi e nutriti. Da fuori arriva la voce e lontano attira il magnete.

